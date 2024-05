Günzburg/Naichen

06:00 Uhr

Die Firma Fischer Gabelstapler blickt auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurück

Plus Welche Dienstleistungen der Betrieb, dessen Anfänge in Naichen liegen, anbieten kann und welche Zukunftsperspektive es gibt.

Von Dieter Jehle

Christoph Fischer aus Naichen schmunzelt. „Einmal Stapler, immer Stapler“, lautet sein Motto. Vor 25 Jahren startete er sein berufliches Lebenswerk mit der Selbstständigkeit und gründete die Firma Fischer Gabelstapler mit Sitz in Günzburg. „Wir sind ein Dienstleistungs-Meisterbetrieb für Gabelstapler, Teleskopstapler, Arbeitsbühnen und Kehrmaschinen“, umschreibt er in wenigen Worten sein Unternehmensprofil.

Christoph Fischer ist in Naichen im südlichen Landkreis aufgewachsen. Da er schon immer gerne an Fahrzeugen montierte, erlernte er den Beruf eines Landmaschinenmechanikers. Seine berufliche Tätigkeit brachte ihn mit Staplerhändlern in Berührung. Er war fasziniert von den meist drei- und vierrädrigen Flurfahrzeugen, die für den Transport von Waren und Gütern eingesetzt werden. „1999 war es dann soweit, ich machte mich selbstständig“, so Fischer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen