Der TSV Niederraunau kassiert eine herbe Schlappe

In Ismaning erreicht die Abwehr des TSV Niederraunau kein Landesliga-Niveau. Da hilft dem Team auch eine starke Wurfleistung in der ersten Halbzeit nichts.

Die Niederlage fiel deutlich aus und sie war aus Sicht des TSV Niederraunau vor allem deshalb so herb, weil das Resultat so auch in Ordnung ging. Im Spiel beim bis dahin punktlosen TSV Ismaning kassierten die Mittelschwaben ein 28:36 (16:20).

An der Stabilität muss gearbeitet werden

Die 30 mitgereisten Fans der Raunauer Fans hatten ein enges Spiel erwartet und einen Auswärtscoup erhofft. Immerhin spielte Ismaning eine Runde zuvor ja noch in der Bayernliga. Letztlich aber konnten die Männer von Trainer Markus Waldmann auf dem Feld nicht annähernd an die Leistung aus der Woche zuvor anschließen. Ein Vereinssprecher räumte ein, diesmal sei auf keiner Position in der Abwehr Landesliga-Niveau zu erkennen gewesen. An der Stabilität müsse nun intensiv gearbeitet werden, hieß es.

Nach einem ausgeglichenen Start mit viel Tempo verbuchten Jakob Eheim, Moritz Kornegger, Oliver Blösch und Björn Egger die ersten Tore und bis zum 4:4 (6.) war das Spiel offen. Niederraunau hatte freilich vom Start weg enorme Probleme in der Abwehr und den Männern fehlte der Zugriff auf das Tempospiel der Ismaninger. Nach elf Minuten nahm Markus Waldmann bereits die Auszeit, da die Abwehr überhaupt nicht passte. Neun Gegentore in elf Minuten sind einfach zu viel, allerdings spielten sich die Gäste auch selbst gute Chancen heraus und machten ihre Tore.

Die Show des Moritz Kornegger

In den folgenden Minuten änderte sich das Bild nicht. Der Spielfluss der Ismaninger wurde nicht unterbrochen und die Oberbayern kamen dadurch immer wieder zu sehr guten Torchancen. Vor allem nutzten sie diese. Auf der anderen Seite wurde der erste Durchgang zur großen Show von Moritz Kornegger, der hier zehn seiner insgesamt elf Tore warf. Die Niederraunauer hielten jedoch auch als Team mit einer guten Angriffsleistung mit und verkürzten in der 21. Minute noch einmal auf ein Tor Differenz (14:13).

Bis zur Halbzeit dann schlichen sich auch Fehler im Angriff des Teams von Coach Markus Waldmann ein, sodass die Ismaninger den Vorsprung auf vier Tore ausbauen konnten.

Die Raunauer wussten, dass sie in der zweiten Halbzeit eine klare Leistungssteigerung im Abwehrverbund benötigen würden. Aber daraus wurde nichts. Wie in der ersten Hälfte kam die Heimmannschaft zu einfachen Toren, da die Abwehr der Raunauer Jungs an diesem Tag schlicht und ergreifend nicht mit im Bus nach Ismaning gereist war.

Hinzu gesellten sich nun auch Probleme im Angriffsspiel. Lediglich ein Tor warfen die Mittelschwaben in den ersten zehn Minuten und so wuchs der Rückstand auf bedenkliche neun Tore an (26:17/41.). Das Spiel war so gesehen bereits Mitte der zweiten Halbzeit gelaufen. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Ma. Klaußer, Sumic; Rothermel (2), Thalhofer (1), B. Egger (4/1), Mutzel, Jakob Eheim (2), M. Hegenbart, T. Egger (1), Kornegger (11/2), Mi. Klaußer (1), Blösch (1), V. Hegenbart, Ugur (5)