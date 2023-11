Der TSV Niederraunau klopft jetzt bei den Spitzenteams an

Landesliga-Handballer feiern den dritten Sieg in Folge, aber sie machen’s gegen die Bayern unnötig spannend. Ein Jugendlicher verdient sich bei seiner Premiere im Team Bestnoten.

So viel Spannung hätte so mancher Fan des TSV Niederraunau gar nicht haben müssen. Aber immerhin gab’s ein Happy End. Der gastgebende Handball-Landesligist gewann gegen Kellerkind FC Bayern München vor toller Kulisse 33:31 (17:15).

TSV Niederraunau startet mit Selbstvertrauen

Der große FC Bayern München kann im Handball noch nicht jene Erfolge vorweisen, die Fußballer und Basketballer des Vereins feiern. Aber auch hier geht es stetig nach oben. Als Aufsteiger versucht man aktuell, sich in der Landesliga zu etablieren. Dass das gar nicht so einfach ist, zeigt der Tabellenstand, denn trotz zuweilen guter Leistungen steht der FC Bayern ganz unten. Immerhin hatten die Münchner zuletzt ihren ersten Sieg eingefahren; die Raunauer Jungs waren deshalb gewarnt. Sie traten nach Siegen gegen Haunstetten und Schwabmünchen allerdings selbst mit enorm breiter Brust an.

Dieses Selbstvertrauen war den Einheimischen sofort anzumerken. Björn Egger erzielte entschlossen den ersten Treffer aus dem Rückraum und legte direkt per Konter nach.

Die wuchtigen Münchner schafften es in der Folge, geduldig gute Chancen über Kreis- und Außenspieler herauszuspielen. Erst nachdem sie selbst 4:2 in Führung gegangen waren, stellte sich die Niederraunauer Abwehr um Torhüter Maximilian Klaußer besser auf den Gegner ein. Im Angriff des Teams von Trainer Markus Waldmann übernahm nun der formstarke Top-Torschütze Moritz Kornegger. Mit fantastischen Würfen und tollem Zug zum Tor überrollte er im Alleingang die überforderte Gäste-Abwehr. Seine sechs Tore in Folge sorgten für eine 8:7-Führung.

Nach gut herausgespielten Treffern und Ballgewinnen in der Abwehr folgte ein Highlight für die vielen Zuschauer: Das Debüt von Jugendspieler Niklas Lindner. In seinem ersten Landesligaspiel erzielte er direkt den Treffer zum 15:11 und es sollten noch weitere sechs Tore folgen.

Lesen Sie dazu auch

Niklas Lindner nutzt die Räume

Kleines Manko: Der zwischenzeitliche Vier-Tore-Vorsprung konnte nicht in die Pause gerettet werden. Und in der Kabine ließen sich die Münchner etwas einfallen. Die zweite Halbzeit begannen sie mit Manndeckung gegen den besten TSV-Werfer Moritz Kornegger. Diese taktische Maßnahme nimmt einen Spieler komplett aus der Partie, öffnet allerdings auch Räume für die anderen Angreifer. Und diesen Raum nutzte nun Niklas Lindner ganz hervorragend. Er vertrat den angeschlagenen Spielmacher Oliver Blösch und erzielte mit Mut und starken Aktionen insgesamt sieben Tore.

Neben Lindner steuerten Vinzent Hegenbart und Björn Egger wichtige Treffer bei. Doch trotz offensichtlicher Überlegenheit blieb das Spiel spannend. Mehrmals wurde ein Vorsprung nicht verwaltet. Die unermüdlich kämpfenden Münchener schafften 30 Sekunden vor Spielende gar den Anschluss. Vinzent Hegenbart blieb aber cool und netzte zum Endstand ein.

Nach dem dritten Sieg in Folge klopfte der TSV Niederraunau unverhofft an den Spitzenplätzen der Landesliga an. Das darf absolut als Bestätigung für die starken Leistungen der vergangenen Wochen verstanden werden.

Leistungsdichte ist brutal

Doch Vorsicht bleibt oberste Priorität. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte. Die Leistungsdichte der Landesliga ist in dieser Saison brutal; es zählt daher weiter jeder Punkt. (AZ)

TSV Niederraunau: Ma. Klaußer, Sumic; Lindner (7), M. Hegenbart (1), Thalhofer, Kornegger (13/1), B. Egger (5/1), Mutzel (1), Eheim, T. Egger (1), Mi. Klaußer, Blösch (1), V. Hegenbart (4)