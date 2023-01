Niederraunaus C-Jugend schnuppert Bundesligaluft

Die U14 des TSV Niederraunau wird zu einem Handball-Bundesligaspiel eingeladen.

Ein unvergessliches Erlebnis wird für die weibliche C-Jugend des TSV Niederraunau sowie der begleitenden Eltern und Betreuer der Ausflug zum Bundesligaspiel der Frauen TUS Metzingen gegen Sport Union Neckarsulm bleiben. Die Raunau-Mädels, die in der Bayernliga, der höchstmöglichen Liga für U14-Mannschaften spielen, wurden von den Metzinger TUS-Damen als Einlaufmädels eingeladen. Das Einlaufen der beiden Teams und die anschließende Partie wurden inklusive der Spielvorbereitung live übertragen. Das hochklassige Spiel war ein Schaulaufen von insgesamt 16 Nationalspielerinnen – allein Metzingen hatte zehn in ihren Reihen. Beeindruckend war, wie sich der Verein und die extrem nahbaren Spielerinnen schon im Vorfeld um die Raunau-Mädels gekümmert haben. So ging auch die erste Abklatschrunde nach dem verdienten 35:32 Sieg der Metzinger TUS-Damen zu der Bank der Raunau-Mädels, anschließend traf man sich vor ausverkauftem Haus in der Spielfeldmitte zum Gruppenbild. (AZ)

Lesen Sie dazu auch