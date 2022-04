Interview

06:00 Uhr

"Eine Frau als Breitenthaler Bürgermeisterin – das war kein großes Thema"

Plus Gabriele Wohlhöfler aus Breitenthal war 2002 eine der beiden ersten Bürgermeisterinnen im Landkreis. In ihrem Rückblick spielt das aber nur eine Nebenrolle.

Von Peter Bauer

2002 wurden Sie erstmals zur Breitenthaler Bürgermeisterin gewählt. Ilse Thanopoulos in Wiesenbach und Sie waren im Landkreis Günzburg die beiden ersten Frauen im Bürgermeisteramt. Haben Sie das auch persönlich als Zeitenwende empfunden?



Gabriele Wohlhöfler: Ich erinnere mich an den Anruf eines Herren aus dem benachbarten Unterallgäu. Er fragte mich am Telefon: „Isch dr Bürgermoischtr dau?“ Ich sagte ihm „das bin ich“. Er hat hörbar Luft geholt und antwortete dann: „Jetz wird’s recht.“ Es war dann aber ein sehr freundliches Gespräch. Eine Frau als Bürgermeisterin – das war in der Folgezeit kein großes Thema mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen