Interview

vor 33 Min.

„Was zählt im Fußball, ist der Istzustand“

Plus Was Breitenthals Trainer Gökhan Öztürk zum Hit der A-Klasse in Ebershausen sagt.

Von Alois Thoma

Die Fußball-Mannschaften der DJK Breitenthal und des FC Ebershausen führen mit je 37 Punkten die Tabelle der A-Klasse West an, wobei die DJK bereits ein Spiel mehr bestritten hat als der Rivale im Titelrennen. Am 27. März 2022 kommt es nun in Ebershausen zum Gipfeltreffen. Ist Ihre Mannschaft gerüstet, Herr Öztürk?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen