Reizvolle Wanderung nach Kirch-Siebnach

Peter Baier, Wanderwart des Heimatvereins, organisiert eine Herbstwanderung. Welche Höhepunkte es am Wegesrand gibt.

Von Schnerzhofen über die Schmutter-Quelle bis hin zur Wallfahrtskirche Kirch-Siebnach: Das sind wesentliche Stationen der Herbstwanderung des Krumbacher Heimatvereins, organisiert von Wanderwart Dr. Peter Baier. Die Wanderung findet statt am Sonntag, 2. Oktober.

Die Wanderung führt, wie Baier berichtet, in den südlichen Teil des Naturparks Westliche Wälder und startet in dem kleinen Weiler Schnerzhofen. Dort beeindruckt die kleine Antoniuskapelle "mit wunderbarer barocker Ausstattung".

Der Weg führt weiter durch tiefe Fugger-Wälder mit mächtigem Baumbestand in das Quellgebiet der Schmutter und über lichte Wiesen zur Wallfahrtskirche St. Georg in Kirch-Siebnach mit herrlichem Ausblick in die Wertachebene. Dort beeindrucken auch moderne Stilelemente, die erst im Rahmen einer Renovierung vor einigen Jahren Einzug fanden. Die Kirche wurde 1718/19 unter der Regie von Michael Stiller aus Ettringen gebaut. Vermutlich stand in diesem Bereich bereits im 2. Jahrhundert ein römischer Gutshof. Lange gab es eine enge Verbindung zum Kloster Steingaden. Ab 1666, als in Kirch-Siebnach eine Skapulierbruderschaft begründet wurde, wurde der Ort zum Wallfahrtsziel.

Die Kirche ist heute weit über Kirch-Siebnach hinaus ein bekanntes Ausflugsziel. Rastplatz ist das legendäre Gasthaus Füchsle. "Der Legende nach soll ein früherer Wirt einen Fuchs als Haustier gehalten haben", erklärt Wanderwart Baier. Der Rundweg beträgt, so Dr. Peter Baier, rund zwölf Kilometer auf überwiegend gut begehbaren Forststraßen.

Abfahrt für die Wanderung von Peter Baier am Sonntag, 2. Oktober, um 13 Uhr im Bereich des Busbahnhofes in der Nattenhauser Straße in Krumbach. Dort können sich Interessenten einfinden, es werden Fahrgemeinschaften gebildet.

Dr. Peter Baier ist am 21. Februar 1953 in Augsburg geboren und in Krumbach aufgewachsen. Der Internist leitete 36 Jahre eine Praxis in Krumbach. Er ist seit 2017 Wanderwart des Heimatvereins und bietet (ebenso wie Wanderwart Josef Gantner) geführte Wanderungen in der heimischen Region an. (mit AZ)