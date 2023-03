Biberproblem in Mittelschwaben: Wer soll natürliche Feinde des Bibers ersetzen?

Plus Wird eine Art zu sehr gefördert, treten Konflikte zwischen dem Schützen der Natur und dem Gleichgewicht in Lebensräumen auf. Das wird auch in der Region zum Problem.

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Der Biber, ein putziges Tier mit plattem Schwanz und großen, scharfen Nagezähnen, bereichert seit Jahrzehnten wieder die Natur, seit er im Bundesnaturschutzgesetz unter strengen Schutz gestellt und in Deutschland wieder angesiedelt worden war in den 60er- bis 80er-Jahren. Zuvor war er durch den Menschen ausgerottet worden. Inzwischen hat sich die Population des Grautiers so sehr erholt, dass er in allen Fließgewässern bis hin zu Drainagegräben der Felder daheim ist. Das sorgt auch in der Region für Probleme.

Er hat keine natürlichen Feinde, und darum wird sein Tun, was das Fällen von Bäumen angeht, auch problematisch fürs ökologische Gleichgewicht von Lebensräumen an Fließgewässern. Wütende Zeitgenossen greifen mitunter zur Selbstjustiz und töten das Tier in ihrer Umgebung heimlich in Fallen oder schießen es ab. Solches gab es bereits in Deisenhausen. Andere fragen die ehrenamtlich tätigen Biberberater, was man tun kann. Das Töten des Bibers ist grundsätzlich verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Ausnahmen gibt es nur bei wirklich ernsten Schäden, doch eine Genehmigung gibt es nur selten dafür.

Der Biber sorgt dafür, dass sich Gewässer erwärmen

Fehlender Schatten durch vom Biber gefällte große Uferbäume gehört nicht zu so einem Ausnahmeschaden. Sich dadurch erwärmende Gewässer und drastische Veränderung dieser Lebensräume haben Verantwortliche in Politik und Naturschutz nicht im Blick. Eine selten genehmigte Umsiedelung der Tiere verlagert das Problem nur in andere Gebiete. Bibergitter um jeden Baumstamm anzubringen, ist arbeitsintensiv entlang ganzer Flussläufe. Und natürliche Feinde wie Wolf, Luchs und Bär flächendeckend anzusiedeln, die den Biber, aber auch Nutztiere der Bauern als Nahrung suchen würden, kann man als Lösung vergessen, einmal ganz abgesehen von zu wenig solcher verfügbaren Tiere.

Der Biber als großes Nagetier ist per Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

Wer soll das große Gleichgewicht in der Natur und ihren spezifischen Lebensräumen im Blick haben, wenn nicht der Mensch? Wie er das aber am besten tun kann und soll, dafür braucht es Regeln, die der Gesetzgeber erlassen muss. Im Bundesnaturschutzgesetz hat er den Biber streng geschützt. Das war auch einmal beim Kormoran so. Wenn Populationen dann problematisch werden, müsste nachgebessert werden, wie man es beim Kormoran auch getan hat. Wie die Nachbesserung aussehen könnte, das ist eine Hausaufgabe für die Politik.