vor 33 Min.

Welches wichtige Zeichen "gute Arbeit" setzen kann

Plus 75 Jahre nach der Verabschiedung des Grundgesetzes ist der "deutsche Motor" ins Stottern geraten. Doch auch in der Region gibt es optimistisch stimmende Lichtblicke.

Von Peter Bauer

75 Jahre Grundgesetz und die aktuelle gesundheitspolitische Debatte um die Zukunft der Krankenhäuser: Das ist auf den ersten Blick ein "weiter Bogen". Doch diese Themenfelder verbindet mehr, als man zunächst vermuten würde. Als das Grundgesetz 1949 auf den Weg gebracht wurde, spürte die neue Republik gerade einmal vier Jahre nach Kriegsende einen beispiellosen Aufschwung. Vor allem in der Wirtschaft, aber auch in der gesundheitlichen Versorgung der Menschen. 75 Jahre danach kämpft die Wirtschaft um ihre Form, ebenso steht in der gesundheitlichen Versorgung viel auf dem Prüfstand. Aber auch in diesen schwierigen Zeiten gibt es optimistisch stimmende Botschaften. Wenn beispielsweise ein Krumbacher Klinik-Chefarzt wie Dr. Manfred Herr seine Arbeit als "Traumstelle" bezeichnet, dann ist das angesichts all der schwierigen Begleitumstände der Gegenwart ein beeindruckendes Zeichen.

Gesundheit für die Menschen, das war zum Kriegsende 1945 und danach eine Art Notversorgung. Das Krumbad war während des Krieges Lazarett, in den Krankenhäusern wurden zahlreiche Verwundete versorgt. Nach dem Krieg musste wie in vielen anderen Gebieten Deutschlands die medizinische Versorgung für Tausende von Heimatvertriebenen sichergestellt werden. Doch dann erlebte die Region einen rasanten Aufschwung. Die Währungsreform 1948 beflügelte die Wirtschaft, der Alltag wurde lebenswert. Auch die heimischen Krankenhäuser ließen bei der medizinischen Versorgung sozusagen kaum mehr einen Wunsch offen. Es war in erster Linie eine florierende Wirtschaft, die all das sicherstellte.

