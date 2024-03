Krumbach

400 Teilnehmer demonstrieren auf dem Marktplatz gegen Hass und Hetze

Auf dem Krumbacher Marktplatz halten am Sonntag mehrere Menschen eine Rede, um gegen Rechts zu demonstrieren.

Plus Auf dem Marktplatz in Krumbach versammelten sich am Sonntag 400 Menschen, um ein Zeichen gegen Hass und Hetze zu setzen. Auch Landrat Reichhardt hält eine Rede.

Auf dem Krumbacher Marktplatz wehen am Sonntagnachmittag vereinzelt Regenbogenfahnen, einige Demonstrierende bringen Plakate mit. "Menschenrechte statt rechter Menschen" oder "Lieber solidarisch als solide arisch" steht auf Schildern. Bei der Kundgebung wollen die Teilnehmenden unter dem Motto Herz statt Hetze ein Zeichen für Demokratie und gegen rechts setzen. Jung und Alt sind vertreten, für manche ist es die erste Demo überhaupt.

Sie fordert Toleranz statt Rassismus

Jana Schlosser lockt mit ihrem Plakat bei den Menschen um sie herum ein Schmunzeln hervor: "Braun sind bei uns nur die vollen Windeln", gibt die junge Mutter kund. Die 32-Jährige sieht sich in der Verantwortung, für eine offene Gesellschaft einzusetzen. Sie wünscht sich, dass sich der Rassismus legt und Platz für mehr Toleranz, allen Religionen und jeder Herkunft gegenüber, schafft.

