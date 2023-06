Krumbach

A-Capella-Gruppe begeistert das Krumbacher Publikum

Die A-Cappella-Gruppe 6 for Chords war am vergangenen Samstag zu Gast im Krumbacher Stadtsaal. Dort sorgten die sechs Musiker mit ihren Stimmen für ein einmaliges Klangerlebnis.

Der Saal ist dunkel. Es herrscht Stille. Sechs Menschen laufen auf die Bühne. An ihren Umrissen ist zu erkennen, dass es drei Frauen und drei Männer sein müssen. Dann erklingt der erste Song: „I´m so excited“. Ein voller Bandklang ist zu hören. Man erkennt akustisch die Drums, das Keyboard, die Gitarre und den Gesang. Eine bessere Titelwahl hätten sie wohl kaum für den Eröffnungssong wählen können. Das Publikum ist einfach nur gespannt, was passieren und sie erwarten wird. Dann geht das Licht an und eine fulminante Show beginnt und zwar alles ohne Instrumente. Sämtliche Sounds erzeugen Ruth Schmidt, Raphael Mayrhofer, Julia Mayrhofer, Manuel Hartinger, Jakob Stolte und Veronika Sammer, die als Gruppe 6 for Chords bekannt sind, einzig und alleine mit ihren Stimmen.

Am vergangenen Samstag waren die A-Cappella-Sänger zu Gast im Krumbacher Stadtsaal und gaben ein zweistündiges Programm zum Besten. Gegründet hat sich die Formation im Jahre 2013 im Rahmen ihres Musikstudiums an der Hochschule in München. Die studierten bzw. studierenden Schulmusiker haben sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt und sich professionalisiert. Besonders beeindruckend ist, dass die meisten ihrer Arrangements aus den eigenen Reihen stammen.

