Krumbach

vor 18 Min.

Aktion Spielstraße: Wo das Spiel zur schönen Gemeinsamkeit wird

Plus Im Krumbacher Norden bringt die Aktion Spielstraße Menschen auf eine ungewöhnliche Weise zusammen.

Von Manfred Keller

Eine Aktion durfte am vergangenen Sonntag in etlichen Krumbacher Familien Gesprächsthema gewesen sein. Das Quartiersmanagement, die Jugendpflege und der Familienstützpunkt der Kammelstadt luden im Rahmen des Projekts "Spielstraße" Kinder zu einer spielerischen Reise um die Welt in den Krumbacher Norden ein. Der schon im Vorfeld der Aktion vernehmliche Rat der Organisatoren, erst die "kleine Weltreise" via Spielstraße zu starten - und dann noch Badespaß und Abkühlung im Wasser zu finden - stieß wohl bei so manchem auf offene Ohren.

