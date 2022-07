Das plant der neue Quartiersmanager für Krumbach

Plus Der 44-jährige Marc Hettich ist neuer Quartiersmanager für Krumbach. Die ehrenamtliche Tätigkeit im sozialen Bereich hilft ihm bei seinen neuen Aufgaben.

Quartiersmanager? Manche werden hinter diesem Wort womöglich einen Hotelier oder Gastwirt vermuten. Natürlich müsse er diesen Begriff immer wieder erklären, sagt der neue Krumbacher Quartiersmangager Marc Hettich. Das Wort Quartier bezieht sich auf den französischen Begriff für Stadtteil. Soziale Stadtentwicklung – und dabei vor allem Menschen mit ganz unterschiedlichem gesellschaftlichen Hintergrund zusammenführen: Das ist die Aufgabe eines Quartiersmanagers. Im Gespräch erläutert Hettich, welche Schwerpunkte er setzen möchte.