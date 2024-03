Krumbach/Bellenberg

Die Raiba Schwaben Mitte blickt auf ein "sehr gutes Jahr" zurück

Plus Die Raiffeisenbank legt für 2023 solide Zahlen vor. Als Partner möchte die Raiba Betrieben und Privatkunden auch in schwierigen Situationen zur Seite stehen.

Von Peter Bauer

Immer wieder sprechen Helmut Graf und Mattias Kohl über die krisengebeutelte Weltlage und die wirtschaftlich angespannte Situation in Deutschland, als sie die aktuellen Zahlen für die Raiffeisenbank Schwaben Mitte vorstellen. Umso mehr freuen sich Vorstandsvorsitzender Graf und sein Vorstandskollege Kohl, dass es der Bank anhaltend gelinge, hervorragende Ergebnisse zu präsentieren. Die Bilanzsumme der Bank konnte für das Geschäftsjahr 2023 erneut gesteigert werden. Mit einer gewissen Sorge betrachten beide aber auch die Entwicklung in verschiedenen heimischen Firmen, die Auftragsrückgänge in einigen Bereichen. Graf und Kohl betonen in diesem Zusammenhang, dass die Raiba Schwaben Mitte sich als Partner der heimischen Wirtschaft sehe. Sie skizzieren, wie die Bank mit Blick darauf die wirtschaftliche Entwicklung der Region weiter stärken möchte.

Finanzielle Steigerungen in allen wesentlichen Bereichen: Graf und Kohl sehen mit Freude das Ergebnis, das sie jetzt der Öffentlichkeit präsentierten. "Sehr gut" sei das Jahr 2023 gewesen. "Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen sehr guten Job gemacht." Die Dividende liege wieder bei drei Prozent.

