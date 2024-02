Bezirk Schwaben fördert Volksmusik-Talente mit neuem Förderpreis

Bis März sind Bewerbungen möglich. Musikernachwuchs und alle, die kreativ mit Volksmusik umgehehen sind die Zielgruppe. Heuer gibt's den Preis erstmals.

Der Bezirk Schwaben lobt einen neuen Volksmusikförderpreis aus. Initiativen, die Nachwuchsmusizierende in der Volksmusik fördern, sowie alle, die kreativ mit traditioneller Volksmusik umgehen oder ihre Musik innovativ gestalten, können sich bis zum 31. März 2024 bewerben.

Um die Volksmusik in Schwaben weiterzuentwickeln, schreibt der Bezirk Schwaben 2024 zum ersten Mal einen Förderpreis aus. Bewerben können sich sowohl Initiativen, die sich für die Nachwuchsförderung einsetzen, als auch Musikerinnen und Musiker mit innovativen Projekten. Darunter fallen beispielsweise solche, die traditionelle Volksmusik kreativ interpretieren. Auch Musik, die inklusive oder interkulturelle Ansätze in der Volksmusikpflege aufweist, ist preiswürdig.

Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine können sich um den Volksmusikpreis bewerben

Der Volksmusikförderpreis richtet sich an Einzelpersonen, Gruppen und Vereine, die sich in der Volksmusikpflege in Schwaben engagieren. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 2000 Euro kann an bis zu zwei Preisträger/-innen vergeben werden. Die Jury setzt sich aus Mitarbeiter/-innen der Abteilung Kultur- und Heimatpflege des Bezirks sowie externen Fachleuten und Bezirksräten und -rätinnen zusammen und entscheidet auch über die Ausschüttung des Preisgeldes an die Ausgezeichneten.

Die Preisverleihung ist für den 14. Juli 2024 im Freilichtmuseum Illerbeuren geplant. Im Anschluss findet der Tag der Volksmusik statt, bei dem Preisträger dann auftreten dürfen. Daneben bietet die Beratungsstelle für Volksmusik dem Sieger beziehungsweise der Sieger weitere Auftrittsmöglichkeiten.

Interessierte können sich per E-Mail (volksmusik@bezirk-schwaben.de) oder schriftlich (Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, Karl-Mantel-Straße 51, 86381 Krumbach) bis zum 31. März 2024 bewerben. Eine schriftliche Projektbeschreibung kann um Audio- oder Videomaterial ergänzt werden. Auch ist es möglich, jemanden vorzuschlagen.

Der Bezirk Schwaben lobt 2024 zum ersten Mal diesen Volksmusikförderpreis aus. Geplant ist ein zweijähriger Turnus. Darüber hinaus vergibt der Bezirk die „Schwäbische Nachtigall“. Der Ehrenpreis richtet sich an Personen, die sich seit vielen Jahren in der Volksmusikpflege engagieren. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, Telefon 08282/62242, E-Mail: volksmusik@bezirk-schwaben.de. (AZ)