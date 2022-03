Krumbach/Billenhausen

Billenhausen nimmt die Energieversorung in eigene Hände

Klaus Jekle ist in Sache Nahwärme seit vielen Jahren aktiv. Auch bei der Umsetzung des Genossenschaftsprojekts in Billenhausen fällt dem Fachmann eine wichtige Aufgabe zu.

Plus Im Krumbacher Ortsteil entsteht ein neues Nahwärmenetz. Das Projekt wird von Bürgerinnen und Bürgern selbst organisiert und bringt Vorteile.

Von Peter Bauer

Den Namen Pfelzer werden die meisten wohl intensiv mit dem Krumbacher Spielmanns- und Fanfarenzug in Verbindung bringen. Otti Pfelzer und (seit 2019) sein Sohn Florian haben den Spielmannszug als Tambourmajor und Vorsitzender über Jahrzehnte geprägt. Nun haben sie in einem Projekt der ganz anderen Art eine wichtige Rolle übernommen. Es geht um den Aufbau eines neuen Billenhauser Nahwärmenetzes. Billenhauser Bürgerinnen und Bürger möchten dies im Rahmen einer Gesellschaft selbst in die Hand nehmen. Jetzt wurden wesentliche Details dieses Projekts vorgestellt.

