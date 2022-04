Krumbach

18:00 Uhr

Das ist der Plan für den Überweg bei SB Mayer in Krumbach

Die Krumbächle-Brücke im Bereich von SB Mayer in der Krumbacher Innenstadt wird voraussichtlich im Jahr 2023 umfassend saniert. Nun debattierte der Bauausschuss über die Gestaltung des Überwegs.

Plus Die Krumbächle-Brücke in der Krumbacher Innenstadt wird saniert. Bei der Planung des Überwegs östlich der Brücke spielt auch die Verkehrsberuhigung eine Rolle.

Von Peter Bauer

Bisweilen sind im Straßenverkehr wenige Zentimeter entscheidend. Acht Zentimeter: So hoch soll der neue Zebrastreifen im Bereich der Krumbächle-Brücke bei SB Mayer in der Krumbacher Innenstadt sein. Das wurde jetzt beschlossen. Doch die Thematik reicht über einen Zebrastreifen und seine Höhe hinaus. Es geht auch maßgeblich um die Verkehrsberuhigung in der Krumbacher Innenstadt und die Sicherheit für Seniorinnen und Senioren.

