„Democracy Now“ - Krumbacher Schüler sollen Demokratie aktiv ausüben

Plus Wofür nutzt man 15.000 Euro Jugendbudget in Krumbach? Bei „Democracy Now“ dürfen das die Schüler entscheiden. Wie dieses Projekt mit Demokratie zusammenhängt.

Von Dominik Thoma

Hört man erstmals von einem Projekt an Krumbacher Schulen mit dem Namen „Democracy Now“, dann ist der Gedanke naheliegend, dass es sich dabei einfach um einen Vortrag über Demokratie handelt. Ein Vortrag, in dem theoretisch erklärt wird, was Demokratie ist und wie sie funktioniert. Doch genau das ist das Projekt nicht. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen selbst aktiv werden.

Ins Leben gerufen haben „Democracy Now“ fünf Personen: Quartiersmanager Mark Hettich, Jugendpflegerin Melissa Kopp, der als Plätzchenbäcker bekannt gewordene Pascal Aldoais, der Jugendbeauftragte des Stadtrates Sebastian Kaida und Politiklehrer Leonhard Mayer. Mit Ausnahme von Mayer besuchen sie im April zusammen alle weiterführenden Krumbacher Schulen. Mayers Projektteil wird von einem Lehrer der jeweiligen Schulen übernommen. In der zweiten Aprilwoche startete das Projekt am Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG). Alle SKG-Schüler der neunten bis elften Klassen nahmen daran teil.

