Der jüdische Friedhof in Hürben erzählt Geschichten vom Leben

Wer war Rosa Neuburger und was verbindet sie mit Krumbach? Der Heimatverein macht am Sonntag eine Führung auf dem jüdischen Friedhof in Krumbach.

Ein jüdischer Friedhof ist ein besonderer Ort. Das spürt jede und jeder, der ihn besucht. Unruhe und Betriebsamkeit verschwinden, Ruhe kehrt ein. Der jüdische Friedhof ist auf Ewigkeit angelegt, Zeit ist kein Maß mehr. Und so kann der Blick von einem etwas erhöhten Standort über etwa 300 Grabsteine schweifen.

Ab 1628 wurde den schon seit 1504 nachweislich in Hürben wohnenden Juden ein Friedhof zugestanden. Mit wachsender Zahl der Gemeindemitglieder erweiterte sich auch die Grabstätte. Das ausgewertete Sterberegister ergibt, dass etwa 2200 Menschen auf dem Friedhof bestattet wurden. Von diesen 2200 Grabsteinen oder Holzgrabmalen sind jedoch nicht mehr alle vorhanden - dies wäre auch ohne die Schändungen des Friedhofs der Fall. Nach jüdischem Verständnis sollen die Denkmale mit dem Lauf der Zeit vergehen.

Erinnerung an jüdisches Leben in Krumbach

Die aufgerichteten Steine, die noch vorhanden sind, erinnern an Einwohner Hürbens, die in den letzten 250 Jahren hier gelebt haben. Viele von ihnen haben einen wichtigen Beitrag zur Ortsgeschichte geleistet und verdienen es, dass man mehr über sie erfährt und ihre Leistung würdigt. So hat sich der Heimatverein Krumbach e.V. vorgenommen, für die nächsten Führungen auf dem jüdischen Friedhof thematische Schwerpunkte zu setzen. Der Heimatverein wird an ihren Grabsteinen auf diese Persönlichkeiten eingehen. Die erste in dieser Reihe findet am Sonntag, 12. November, statt. Die Führung erinnert an Menschen, die Ende des 19. Jahrhunderts bis etwa 1935 vor Ort wirkten und ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit und Zusammenleben in der politischen Gemeinde Hürbens und später Krumbachs abgeben. Wer verbindet noch etwas mit den Namen Bernhard und Rosa Neuburger, Louis Höchstädter, Isidor Kahn, Samuel Öttinger und anderen?

Die Führung mit Frau Spielvogel beginnt am Sonntag, 12. November, um 14 Uhr vor dem Tor des jüdischen Friedhofs. Männer müssen eine Kopfbedeckung tragen, wie es die Regeln beim Betreten jüdischer Friedhöfe verlangt. Festes Schuhwerk ist empfehlenswert, weil es keine eigens eingeebneten Wege gibt. (AZ)

