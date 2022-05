"Der Spielzialist": Spielerisch den siebten Kontinent entdecken

Plus Bei unserer heutigen Reise mit dem "Spielzialisten" durch die Welt der Brettspiele begegnen wir auch Namen wie Robin Hood und Viktor Frankenstein.

Im besten Fall bietet ein Brettspiel ein Erlebnis. Wir schlüpfen in die Rolle von Händlern, Waldtieren oder Baumeistern. Häufig ist das eher abstrakt und der Fokus des Spieles liegt eher auf der Spielmechanik als auf dem thematischen Hintergrund. Es gibt aber auch Spiele, die den Schwerpunkt auf den erzählerischen Aspekt legen und uns tief in vergangene Zeiten, fremde Welten und mystische Abenteuer hineinziehen. Vier dieser Spiele lernen wir heute kennen. Dabei begegnen wir auch den Namen Robin Hood und Viktor Frankenstein.