Krumbach

17:02 Uhr

Die B16/Bahnhofsstraße in Krumbach wird Ende August voll gesperrt

Planmäßig verlaufen die Arbeiten zur Sanierung von Kanal und Wasserleitungen in der Bahnhofstraße. Der stadtauswärtige Verkehr wird über die westliche Spur geleitet.

Plus Bisher laufen die Bauarbeiten zur Sanierung von Wasserleitung und Kanal in der Bahnhofstraße in Krumbach planmäßig. Wann die Vollsperrung kommt und wie lange sie dauert.

Von Annegret Döring

Nur einspurig befahrbar ist seit 11. Juli die Bahnhofstraße, eine wichtige Nord-Süd-Achse in der Stadt, wegen umfangreichen Bauarbeiten. Dort sanieren die Stadtwerke Krumbach den Kanal und die Wasserleitungen, anschließend erhält die Straße eine neue Fahrbahndecke. Es ist ungefähr Halbzeit bei der Baumaßnahme. Die Redaktion fragte nach, wie die Bauarbeiten voranschreiten.

