Die Geburtenstation in Krumbach hat überregionale Bedeutung

Geburtshilfestation Krumbach In der Geburtshilfestation in der Klinik Krumbach wird der Kreißsaal renoviert. Unser Bild zeigt nach einem entsprechenden Gespräch von links: Klinikvorstand Robert Wieland, Landrat Hans Reichhart, Sara Gröger, Marika Schneider, Sophie Krafft von Dellmensingen, Klinikdirektor Hermann Keller, Magdalena Holland, Corinna Scheiffele und Samantha Dalton, die sich ab Dezember in Elternzeit befindet.

Plus Zuletzt war bei Schwangeren und Mitarbeitenden in der Kreisklinik Krumbach unklar, wie es mit der geburtshilflichen Abteilung der Krumbacher Klinik weitergeht. So ist die Situation.

Von Annegret Döring

Sie haben sich für eine Entbindung in Günzburg entschieden. Elke Sandner und ihr Mann Ian (Namen von der Redaktion geändert). Das Baby soll jeden Tag kommen, doch es lässt noch auf sich warten. Bereits vor längerer Zeit hat sich das Ehepaar Gedanken über den Ort der Entbindung gemacht. Die künftigen Eltern aus dem südlichen Landkreis Günzburg sind internetaffin und somit suchten sie auch im Netz nach Entbindungsstationen. Eigentlich wäre die Klinik Krumbach näher an ihrem Wohnort, doch über die Möglichkeiten zur Entbindung waren keine zufriedenstellenden Informationen zu finden. Anders sieht das für die Günzburger Klinik aus. Nach einer Besichtigung, von der sie sehr angetan waren, stand ihr Entschluss fest. "Für die Entbindung werden wir nach Günzburg fahren."

