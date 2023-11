Die Sehnsucht nach dem Meer: Walgesang als Hörbuch

Plus Daniel Pain und Bruno Tenschert führten im Rahmen des Krumbacher Literaturherbsts im Stückwerk ihr Hörbuch auf.

Bei den meisten kulturellen Veranstaltungen im Herzstück geht es um die Musik. Auch Daniel Pain und Bruno Tenschert haben hier im Januar unter dem Schlagwort „Heimspiel“ ein Konzert im gemütlichen Wohnzimmer des Stückwerks gegeben. Vergangenen Samstag war das Duo wieder zu Gast im Soziokulturellen Zentrum. Neben der Musik stand diesmal aber das gesprochene Wort besonders im Fokus. Im Rahmen des Literaturherbstes inszenierten die beiden Künstler live ihr Hörbuch „Walgesang“. „In dieser Form war das die Uraufführung“, verrät Bruno Tenschert, der die Aufnahmen für die Produktion übernahm. Die Geschichte um Noo, den Wal und den grimmigen Seebären Seeth hat sich Daniel Pain ausgedacht. Mit klarer Stimme nahm er die Zuhörer mit auf eine fantastische Reise.

Man hätte eine Stecknadel fallen hören - so andächtig lauschte das Stückwerk-Publikum der Erzählung. Die der Geschichte inne wohnende Sehnsucht nach dem Meer machte nicht nur die variantenreiche Stimme Daniel Pains greifbar, sondern auch die musikalischen Elemente: Das wunderschöne Titelthema mit Ohrwurmqualitäten und allerlei kreative Soundeffekte erzeugten eine stimmige Geräuschkulisse - und ein ebenso einfacher wie effektvoller Klavierton läutete jeweils ein neues Kapitel ein. Bruno Tenschert hat das Klavier - ein beliebtes dekoratives Element im Herzstück - von seiner Abdeckung befreit. Jeder Ton war sichtbar. Diese Sichtbarkeit der Mechanik ist ein perfektes Bild für die gelungene Mischung aus authentischer Liebe zu Musik und Poesie, gepaart mit künstlerischer Kreativität und Professionalität.