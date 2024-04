Die Stadt Krumbach ehrt ihre Sportler

Plus 120 erfolgreiche Sportler und Sportlerinnen aus den verschiedensten Disziplinen werden bei der Sport-Gala in Krumbach ausgezeichnet. Das sind die Geehrten.

Sportler-Ehrung in der „Sport-Stadt Krumbach“. Zum mittlerweile 48. Mal seit 1977 richtete die Stadt die „Sport-Gala“ aus, um heimische Sportlerinnen und Sportler für ihre Leistungen zu ehren. Recht rekordverdächtig liest sich die Zahl der für ihre Erfolge im Jahr 2023 zu Ehrenden: Vom Siegertreppchen der Sportstätten auf den „roten Teppich“ der Stadtsaalbühne gewechselt, konnten immerhin 120 mit regionalen, nationalen, internationalen und sogar weltmeisterlichen Titeln ausgezeichnete Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Disziplinen und Altersgruppen zur Sportler-Gala geladen werden.

Zu ihnen zählten 21 Mitglieder der Taekwondo Sportgemeinschaft Krumbach, 27 Leichtathleten, zwei Sportkletterer, 20 Volleyballer, 21 Handballerinnen, fünf Prellballer, zehn Tänzerinnen, elf Tischtennisspieler, eine Tischtennisspielerin, ein Sportschütze und eine Triathletin.