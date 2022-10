Krumbach

Drei Tage ohne Stromversorgung: Ein Krumbacher hat das erlebt

Der Krumbacher Christopher Scholz hat einen drei Tage dauernden Stromausfall in Neuseeland erlebt. Ein Kurbel-Solarradio gehört für solche Fälle in die Notfallkiste, erzählt er.

Plus Viel geredet wird in der Energiekrise vom plötzlichen Stromausfall, der Deutschland treffen könnte. Christopher Scholz aus Krumbach hat das in Neuseeland erlebt.

Von Annegret Döring

Immer wieder in der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik diskutiert wird angesichts der Energiekrise und eventuellen Angriffen auf Infrastruktur ein möglicher Blackout - ein unvorhergesehener Stromausfall, der ganze Städte und Landstriche betreffen kann. Hierzulande ist man es gewohnt, dass, wenn der Strom einmal ausfällt, das Problem in kurzer Zeit, spätestens jedoch nach wenigen Stunden behoben ist. Wie sich ein längerer Stromausfall anfühlt, das hat der Krumbacher Christopher Scholz in Auckland in Neuseeland erlebt. Drei Tage lang funktionierte damals im Jahr 2014 nichts, was mit Strom betrieben werden muss.

