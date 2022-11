Krumbach

Eine Geschichte von Vätern und Söhnen im Literaturherbst Krumbach

Plus Frank Rudkoffsky las aus seinem Buch "Mittnachtstraße". Veranstalter der Lesung war der Kult-Verein. Die Lesung fand im Heimatmuseum statt.

Von Elisabeth Schmid

Der Autor wurde 1980 in Nordenham geboren. Er lebt als Autor und freier Journalist mit seiner Familie in Stuttgart. "Mittnachtstraße" ist sein dritter Roman. In diesem beschäftigt sich Rudkoffsky, selbst Vater, mit Vater-Sohn-Problemen. Viele Passagen in diesem Roman sind autobiografisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

