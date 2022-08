Krumbach bereitet sich auf eine Festwoche wie in "alten Zeiten" vor

Plus Von der Blasmusik bis hin zum Partysound: 2019 fand die Krumbacher Festwoche letztmals statt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Was für die Krumbacher Festwoche geplant ist.

Standkonzert und Sternmarsch zum Marktplatz, Bieranstich mit Bürgermeister Hubert Fischer: Beim Blick auf das Programm der Krumbacher Festwoche stellt sich wohl bei vielen das Gefühl der "alten Zeiten" vor Corona ein. 2019 fand die Krumbacher Festwoche letztmals statt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Los geht es am Freitag, 2. September.