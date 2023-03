Eine (Kunst-)Ausstellung rund um den Erzieherberuf

Das Deutsch-Kunst-Projekt der Fachakademie für Sozialpädagogik schmückt die Schaufenster eines leerstehenden Geschäftshauses in Kurmbach.

Wie vielfältig der Erzieherinnen- und Erzieherberuf ist, kann man derzeit In den Schaufenstern eines leerstehenden Geschäftshauses in der Krumbacher Innenstadt sehen. Dort sind Kunstwerke der Erzieherpraktikanten und -innen der Joseph-Bernhart-Fachakademie für Sozialpädagogik im Schloss zu sehen.

Für viele der angehenden Erzieherinnen und Erzieher ist es die erste öffentliche Ausstellung mit ihren selbst entworfenen Kunstwerken. Das erfüllt die jungen Erwachsenen mit Stolz, haben sie doch einige Stunden Arbeit in ihre Werke gesteckt: Die Erstellung der Texte und das Gestalten der Kartons in mehreren Arbeitsschritten war mühevoll, hat sich aber gelohnt, berichtet Lehrerin Verena Maier in einer Presseerklärung. Erste Reaktionen von Passanten erfuhren die Erzieherpraktikanten und -praktikantinnen bereits während des Aufbaus: Autos, die im Schneckentempo an den Schaufenstern vorbeifuhren, während die Fahrer konzentriert die bunten Schaufenster musterten; Fußgänger, die stehenblieben und anerkennend nickten; Kinder, die ihre Nasen an die Scheiben pressten, um kein Detail zu übersehen. Auch eine kritische Bemerkung zu einem einzelnen Satz, der wohl nicht in das Weltbild eines Passanten passte, mussten sie sich anhören – auch das gehört dazu, wenn man sich mit seinem Werk der Öffentlichkeit stellt.

Zuerst waren die Fenster in Krumbach für neugierige Augen verklebt

Nach einer Woche Spannungsaufbau durch verklebte Fenster in der Franz-Aletsee-Straße 4 in Krumbach ist das Geheimnis nun gelüftet, und die 50 Werke, die das diesjährige 50. Jubiläum der Fachakademie symbolisieren, präsentieren sich so bunt und vielseitig wie der Erzieherberuf selbst. Bekannte und erfundene Berufsbezeichnungen werden in diesem interdisziplinären Kunst-Deutsch-Projekt gestalterisch mit dem Begriff der Erzieherin, des Erziehers verbunden und mit sachlich oder literarisch formulierten Texten zu einem facettenreichen Berufsbild zusammengefügt: In ihrem Arbeitsalltag betätigen sich die pädagogischen Fachkräfte als „Seelentröster:in“, „Mutmacher:in“, „Musiker:in“, „Torjäger:in“, „Schauspieler:in“, „Ernährungsberater:in“ oder „Entdecker:in“, um nur einige davon zu nennen.

Was spielerisch und nach einem Augenzwinkern klingt, hat durchaus eine fundierte pädagogische Basis: Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan, der, wenn man so möchte, die durch das Kultusministerium vorgegebene „Bibel“ des Berufsstandes ist, nennt unterschiedliche Bildungsbereiche, in denen die Fachkräfte Kinder fordern, fördern und begleiten müssen. All die verwendeten und kreativ gestalteten Begriffe lassen sich diesen Bildungsbereichen zuordnen und sind damit ein Muss in der frühkindlichen Bildung.

Viel zu sehen gibt es im Haus Franz-Aletsee-Straße 4 in Krumbach. Künstlerisch ist die Vielseitigkeit des Erzieherberufs dargestellt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Fachakademie für Sozialpädagogik in Krumbach. Foto: Verena Maier

Die Ausstellung läuft noch über die Osterferien und wird am Montag, 17. April, wieder abgebaut. (AZ)

