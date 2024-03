Krumbach

Europapremiere beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Krumbach

Plus In der Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums bekommt das Publikum nicht nur einzigartige Saxofonklänge zu hören und dankt mit stehenden Ovationen.

Von Manuela Rapp

Um es mal mit einem Stück aus dem abschließenden „Queen“-Medley des Musikvereins Krumbach zu sagen: „We are the Champions“. Nach einem großartig gespielten Konzert dürfen das sowohl das Blasorchester als auch die Jugendkapelle für sich reklamieren. Wie viel Arbeit, Fleiß, Enthusiasmus und Zeit für die Musiker und ihren Dirigenten im Programm für das Frühjahrskonzert steckt, fasste Lukas Weiss so in Worte: „Es war ein langer, harter, weiter Weg.“ Begeisterter und lang anhaltender Beifall, viel Lob vom Publikum in der vollbesetzten Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums, waren der wahrlich verdiente Lohn dafür.

Die Jugendkapelle des Musikvereins Krumbach mit Dirigentin Marina Holzhey glänzte beim Frühjahrskonzert mit ihrem Können. Foto: Manuela Rapp

Klar: Um so ein Niveau zu erreichen wie die ‚Großen’, muss bereits beim Nachwuchs begonnen werden. Und das tut Dirigentin Marina Holzhey. Ihre jungen Musikerinnen und Musiker holten gleich zum Auftakt mit „Lord Tullamore“, einer dreiteiligen Komposition des Niederländers Carl Wittstock, ein Stück Irland nach Krumbach. Klangmalerisch nahm der Zauber der grünen Insel eindrucksvoll Gestalt an. Das Werk hat alle Zutaten eines Publikumshits. Es ist mitreißend, kraftvoll, macht mit seinen traditionellen Klangfolgen Lust, einfach aufzuspringen und mitzutanzen. Dazu dann, als Ruhepol und Kontrast, feine, lyrische Passagen, die die sentimentale, vielleicht auch melancholische Seelenlage der Einwohner des kleinen Dorfes Tullamore widerspiegeln.

