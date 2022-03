Haushalt: Der finanzielle Druck auf die Stadt Krumbach wird größer

Plus Die Stadt Krumbach muss mit Gewerbesteuereinbrüchen und explodierenden Energiekosten rechnen. Was die finanzielle Situation für Großinvestitionen wie das Sportzentrum bedeutet.

Und dann stand die Frage wieder im Raum. Kann sich Krumbach den Neubau des Sportzentrums leisten? „Wir können das nicht schultern“, sagte Stadträtin Ursula Bader (CSU) in der jüngsten Beratung über die Krumbacher Stadtfinanzen. Bürgermeister Hubert Fischer bleibt weiter zuversichtlich, sprach aber gleichermaßen von einer „Herausforderung“. Die Stadt bekommt die dramatisch ansteigenden Energiekosten zu spüren. Zudem muss sie mit einem massiven Einbruch bei der Gewerbesteuer rechnen.