Krumbach

vor 33 Min.

Jetzt gibt es Street-Art und Graffiti in Krumbach

Plus Die Mauer zwischen Schloss und Kirche und die neue Hochwasserschutzmauer präsentieren sich von Künstlern gestaltet. Andreas Birkner erläutert die Hintergründe.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

13 Künstler haben Krumbach in der vergangenen Woche ein bisschen bunter gemacht. Nun ließen sich zahlreiche Neugierige von Initiator Andreas Birkner das Resultat der Aktion erläutern. Der unter dem Sprayer-Namen Wabato Movement in der Szene bekannte Schreiner und Bildhauer hat, erzählte er, gute Kontakte zur Street-Art- und Graffiti-Szene in der Region. Und so habe ihn einer der Großen aus Augsburg, Mr. Sed, gefragt, ob er nicht Lust auf eine gemeinsame Arbeit habe. Für Wabato/Birkner ein Anstoß, Gleichgesinnte zusammenzutrommeln und die Voraussetzungen für eine große Aktion zu schaffen.

