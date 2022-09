Krumbach

17:23 Uhr

Street-Art für Krumbach: Die Stadt wird bunt

Ein "Rural Jam" findet vom 1. bis zum 9. Oktober in Krumbach statt.

Plus Vom 1. bis zum 9. Oktober sind Graffiti- und Street-Art-Künstler in Krumbach aktiv und gestalten drei Wände. Zuschauer sind jederzeit willkommen.

Von Angelika Stalla Artikel anhören Shape

Ganz im Zeichen von Street-Art steht Krumbach in der Woche vom 1. bis 9. Oktober. An drei verschiedenen Orten werden Bilder auf Flächen der Stadt entstehen. Das Besondere: Passanten und Zuschauer sind zu jeder Zeit willkommen und können die Entwicklung der Bilder beobachten. Am Sonntag, 9. Oktober, ist außerdem ein geführter Spaziergang geplant.

