Krumbacher Festwoche: 20-Jähriger erhält Schlag ins Gesicht

Die Polizei meldet eine Körperverletzung auf dem Krumbacher Volksfest. Sie bittet um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls.

Am Freitagabend meldete sich ein 20-jähriger Mann telefonisch bei der örtlichen Polizeiinspektion, um eine Körperverletzung auf dem Krumbacher Volksfest anzuzeigen. Der Streife vor Ort gab er an, dass er Geld in einen defekten Boxautomaten geworfen hätte. Als er dieses vom Besitzer zurückforderte, wurde ihm von diesem ins Gesicht geschlagen, berichtet die Polizei. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sich der Angreifer jedoch entfernen. Der junge Mann musste nicht ärztlich behandelt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter (08282) 905-0 zu melden. (AZ)