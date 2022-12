Krumbach

Krumbacher Stückwerk: Vom Wochenteiler-Café bis zum Limoncello-Workshop

Plus Wie sich das soziokulturelle Zentrum Stückwerk in Krumbach entwickelt hat und wie hier Menschen in einer Wohnzimmeratmosphäre zusammenfinden.

Von Peter Bauer

Die Melone. Beim Gedanken an sie schmunzelt Max Wind hintersinnig. Melone? Nein, nicht die Wassermelone, es ist Max Winds gerundeter Hut, den seine Frau nie so ganz prickelnd fand. Jetzt trägt diese Melone Tobias Ehrmann, der Vorsitzende des Krumbacher Musikvereins. "Seine Frau ist wohl auch nicht so begeistert", erzählt Wind, Schriftführer des Kulturvereins Kult, lachend. Der Tausch von Hüten im Rahmen einer Kleidertauschbörse: Auch das ist möglich im Krumbacher Haus Stückwerk. Aber natürlich noch viel, viel mehr. Vor Kurzem fand dort erstmals ein großer Weihnachtsmarkt statt. Für das neue Jahr plant der federführende Kulturverein Kult eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Bereits am Samstag, 21. Januar, wird es ein Konzert mit Bruno Tenschert und Daniel Pain geben.

