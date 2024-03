Krumbach

vor 17 Min.

Leseangebot der Krumbacher Stadtbücherei wird gern genutzt

Im Vergleich zum Vorjahr wurden in der Stadtbücherei 7000 Medien mehr ausgeliehen.

Plus Im vergangenen Jahr stieg die Leselust in Krumbach wieder. Am beliebtesten waren drei Romane: Sie wurden gleich 18-mal ausgeliehen.

Von Nathalie Kaiser

Die Stadtbücherei Krumbach konnte 2023 einen stolzen Gesamtbestand von etwa 25.000 Medien verzeichnen. Der Lesekonsum scheint wieder anzusteigen, da im Vergleich zum Vorjahr etwa 7000 mehr Ausleihen registriert wurden. Das breite Leseangebot wird von allen Altersgruppen sehr positiv angenommen.

Besonders erwähnenswert ist der Anstieg der Neuanmeldungen von jungen Familien mit kleinen Kindern. Dies deutet darauf hin, dass sich Kinder wieder vermehrt für das Lesen begeistern. Das zeigt sich am Verleih von Kinder- und Jugendbüchern, der sich mit rund 31.000 Ausleihen etwas erhöht hat. Nach all den Jahren ist die Klassikerreihe "Harry Potter" immer noch ein Renner und wird gern gelesen. Vor allem in der Ferienzeit werden die meisten Bücher ausgeliehen. Eine Mitarbeiterin der Bücherei erklärt: "Wahrscheinlich liegt das daran, dass den Schülerinnen und Schülern während der Schulzeit die Zeit zum Lesen fehlt."

