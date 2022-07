Schauen, erleben und genießen beim Gartentag in Krumbach

Für den Gartentag haben sich die Organisatoren des Landkreises Günzburg einiges einfallen lassen. Was alles einen ganzen Tag lang in Krumbach geboten sein wird.

„Schauen – erleben – genießen“: Dieser Dreiklang liefert das Motto zum Gartentag 2022, den der Kreisverband Gartenbau und Landespflege Günzburg in Kooperation mit der gleichnamigen Fachberatung beim Landratsamt Günzburg ausrichtet. Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Roman Gepperth und die beiden Kreisfachberaterinnen beim Landratsamt, Tina Sailer und Stellvertreterin Katharina Mairle, bereiten mit dem Team der Helferinnen und Mitgestalter für Sonntag, 17. Juli, den an Fachthemen reichen und ebenso informativ wie erbauend gestalteten Gartentag im Krumbacher Kreislehrgarten (südlich des Krankenhauses) vor. Kooperationspartner der Aktion sind das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach, die Fachakademie für Sozialpädagogik Krumbach, die LBV Kreisgruppe Günzburg und der Imkerverein Krumbach.

Für Besucher und Gäste ist der Kreislehrgarten von 10 bis 17 Uhr geöffnet und es bietet sich den Gartenfreunden aus nah und fern ein ebenso interessantes wie „natürlich“ ansprechendes Programm. Der Besuch des 1986 als einer der ersten in Bayern eröffneten Kreislehrgartens bietet gleichermaßen Inspiration als auch Information, ist doch das Areal gleichsam ein Botanischer Garten, in dem sich die Besucher verschiedene Gartenarten anschauen, sich über Obstbäume informieren, den Imkern über die Schultern schauen und sich rundum informieren können: Ein Bauerngarten mit Gemüse, Blumen sowie Heil- und Gewürzkräutern, ein Naturteich, eine Obstwiese, Trockenmauern und naturnahe Weggestaltung unterstützen den Erlebniswert des Gartens.

Führungen durch verschiedene Gärten gibt es in Krumbach

Der „Tag der offenen Tür“ bietet fachkundige Gartenführungen, der „Pflanzendoktor“ bittet zur Sprechstunde. Und die Gartentaggestaltung bereichern etliche Aussteller, die eine große Auswahl an Waren anbieten und Informationen vermitteln: handwerklich geschaffene Naturprodukte aus Wolle, Holz oder Korbgeflechte. Daneben sind auch alte Handwerksberufe präsent: Der Drechsler etwa mit seinen Kunstfertigkeiten oder der Scherenschleifer, der zudem vor Ort (von Besuchern mitgebrachte) stumpfe Scheren, Messer, Äxte wieder mit dem rechten Schliff versieht.

Für Kinder und Jugendliche ist wieder ein eigenes Aktionsprogramm vorbereitet. Dazu haben sich die „Alpakas vom Donaumoos“ angemeldet, um sich in das Rund der besonderen Attraktionen einzubringen. Es sind Angebote verschiedenster Naturprodukte aus dem Landkreis auf dem Markt. Und es werden Expertenvorträge gehalten zum aktuellen Thema „Klimawandel – was nun, was tun?“. Beim „Gartentag“ ist für Essen und Trinken wohl gesorgt: vom Weißwurst-Frühschoppen übers Mittagessen und Kaffee und Kuchen bis hin zur Brotzeit im Zelt und im Freien.

Mehr Information gibt es unter: www.Gartenbauvereine-Kreis-GZ.de

