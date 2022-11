Tötungsdelikt in Niederraunau: Tatverdächtige bleibt weiter in U-Haft

Plus Seit Ende August sitzt eine 42-Jährige im Gefängnis. Sie soll ihren Schwiegervater mit mehreren Stichen getötet haben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Bis Ende Oktober, davon ging man im Sommer aus, sollten die Ermittlungen zum mutmaßlichen Totschlag im Krumbacher Ortsteil Niederraunau abgeschlossen sein. Doch zu einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Memmingen, ob sie Anklage gegen die tatverdächtige Frau erheben oder nicht, kommt es noch nicht.