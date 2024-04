Krumbach

vor 50 Min.

Umfrage in Krumbach: Wie empfinden Sie die Wetterkapriolen?

Plus In unserer Wochenendumfrage in der Krumbacher Innenstadt berichten Bürgerinnen und Bürger, wie es ihnen mit dem kalten Aprilwetter geht.

Von Elisabeth Schmid

Es ist April und eigentlich weiß man ja, was dieser Monat wettertechnisch bietet. Denn wie heißt es so schön: Der April macht, was er will. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden es alle zu kalt, zu windig und zu regnerisch. Vor allem, weil es die Woche vorher richtig sommerlich warm war, wird die Kälte als besonders schlimm empfunden. Und die Aussichten sind nicht gut, es soll weiterhin kalt bleiben!

Rainer Huber Foto: Elisabeth Schmid

Rainer Huber (52), Attenhausen: Es ist einfach viel zu kalt für diese Jahreszeit. Auch für April ist das Wetter außergewöhnlich. Ich habe mir meine Winterjacke angezogen. Der Wind ist unangenehm und macht das kalte Wetter noch ungemütlicher. Wie war es doch vorige Woche schön warm! Aber man kann nichts ändern, man muss es so nehmen, wie es kommt. Trotzdem, ich freue mich auf einen schönen Sommer.

