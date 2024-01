Unbekannter rammt Auto und fährt weiter in Krumbach

Die Verursacher von zwei Unfällen sind nach Streifzusammenstößen einfach weitergefahren in Krumbach. Die Polizei sucht Zeugen zu den Fällen vom Montag.

Von zwei Unfallfluchten berichtet die Polizei aus Krumbach. Demnach wollte am Montag - dem Bauernprotesttag - gegen 10.45 Uhr ein 84-jähriger Autofahrer von der Lichtensteinstraße nach links in einen Supermarktparkplatz abbiegen. Als er sich nach links eingeordnet hatte, fuhr rechts ein Pkw vorbei und streifte den Abbiegenden. Obwohl hierdurch ein Schaden von rund 3000 Euro entstand, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Ein ähnlicher Vorgang ereignete sich gegen 11.25 Uhr in der Augsburger Straße. Auch hier wollte ein Pkw-Fahrer nach links auf einen Supermarktparkplatz abbiegen. Während des Einordnens, kurz vor dem Abbiegen, überholte ein nachfolgender Autofahrer und streifte das Fahrzeug am linken Außenspiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt ebenfalls unerlaubt fort. Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 entgegen. (AZ)