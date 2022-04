Von einem Neuburger Kunstwerk geht eine starke Osterbotschaft aus

Plus Die Osterbotschaft in diesem Jahr? Auch für Geistliche schwierig. Der Blick auf ein Kunstwerk aus dem Dreißigjährigen Krieg gibt so manchen bemerkenswerten Aufschluss.

Die Karwoche, Ostern – welche Botschaft kann das sein in diesem Jahr? Wer mit heimischen Geistlichen spricht, der spürt auch, wie schwer sie sich tun, auf diese Frage eine Antwort zu finden. „In welcher Zeit leben wir?“, fragt der Krumbacher Stadtpfarrer Josef Baur mit Blick auf die dramatischen Ereignisse der Gegenwart. Der Krieg in der Ukraine, er ist für uns kein „Fernsehbild“, das weit weg ist. Der Krieg, das sind auch die mittlerweile vielen Flüchtlinge aus der Ukraine in unserem Landkreis. Auf eine beklemmende Weise ist der Krieg bei uns „angekommen.“ In welcher Zeit also leben wir?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

