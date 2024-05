Vorfall auf Schulparkplatz: Fahranfänger droht, Mädchen zu überfahren

Streit am Samstagabend auf einem Schulparkplatz in Krumbach: Ein 18-Jähriger droht einem 16-jährigen Mädchen, sie zu überfahren und beschädigt ihre Handtasche.

Am Samstagabend hat sich gegen 18 Uhr unter anderem eine 16-Jährige auf einem Schulparkplatz in Krumbach aufgehalten. Laut Polizeibericht fuhr dort ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw rückseitig an die Jugendliche heran, bis er sie berührte. Daraufhin drohte der Fahrer des Fahrzeugs, dass er die Frau überfahren werde, wenn sie nicht sofort weggehen würde. Das Mädchen blieb unverletzt, jedoch fuhr im weiteren Verlauf der Fahrzeugführer über ihre Handtasche und beschädigte diese sowie Teile des Inhalts. Gegen den 18-jährigen Fahrzeugführer wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt. (AZ)