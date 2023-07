Wasserschloss in Hürben von Unbekannten beschädigt

Ein der Polizei bisher unbekannter Täter hat Steine gegen die Ostwand des Wasserschlosses geworfen. Außerdem ging eine Glasscheibe zu Bruch. Wer hat etwas gesehen?

In dem Zeitraum zwischen Montag, 17. Juli um 10 Uhr und Mittwoch, 19. Juli um 7.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Ostwand des Wasserschlosses in der Karl-Mantel-Straße. Es wurde laut Polizeibericht mit einem Stein an die Ostwand geworfen, sodass deutliche Einschlaglöcher zu sehen sind.

Außerdem wurde die Wand verkratzt und eine Glasscheibe ging zu Bruch. Der entstandene Schaden wird auf etwa 350 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)