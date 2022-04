Krumbacher Musikverein fiebert auf erstes Konzert nach langer Pause hin

Plus Nach langer Zeit gibt es für den Krumbacher Musikverein beim Frühjahrskonzert am 9. April wieder einen großen Auftritt. Wie der Traditionsverein durch die Krise kam.

Wenn man auf den Schnee blickt, dann scheint der Frühling ganz weit weg. Aber zumindest musikalisch wird er am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr in Krumbach einziehen. Nach zweijähriger Unterbrechung kann das traditionelle Frühjahrskonzert des Musikvereins wieder stattfinden. "Das ständige Auf und Ab hat endlich ein Ende", freut sich Dirigent Lukas Weiss. Gemeinsam mit seinem aktuell rund 50 Aktive umfassenden Blasorchester hat er ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches sowie mit Höhepunkten gespicktes Programm vorbereitet.