Wenn das Krumbacher Rathaus zum "Brathaus" wird

Der Schriftzug auf dem Krumbacher Rathaus wird durch eine Holzkonstruktion verändert. Die Polizei spricht von einer "gelungenen Brauchtumsaktion".

Der Polizeiinspektion Krumbach wurde mitgeteilt, dass am Krumbacher Rathaus die Fassade besprüht wurde. Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass vor dem Schriftzug „Rathaus“ mittels einer Holzkonstruktion ein „B“ angebracht wurde. Somit wurde das Rathaus kurzerhand zum "BRathaus" umbenannt. Nach derzeitigem Stand entstand am Gebäude kein Sachschaden, weshalb die Aktion wohl als „gelungene Brauchtumsaktion“ bezeichnet werden kann, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)