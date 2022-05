Krumbach

Wie sich steigende Getreidepreise auf die Mühle in Krumbach auswirken

Plus Die Leidescher Mühle produziert Krumbacher Mehl seit 1881. Die aktuellen Getreidepreise sind für die Mühle eine nie dagewesene Herausforderung und haben weltweit Folgen.

Von Piet Bosse

Tobias Leidescher leitet das Familienunternehmen seit 23 Jahren. Die Mühle gehört seiner Familie seit 1881. Er übt den Handwerksberuf in 24. Generation aus, aber so etwas hat er noch nicht erlebt. „Diese aktuellen Getreidepreise hat es in den letzten 25 Jahren nicht gegeben.“ Die Leidescher Mühle in Krumbach produziert Mehl und alles was man aus Getreide herstellen kann, wie Vollkornmehle oder Schrote, normalerweise seien die Preissprünge klein, sagt Leidescher, in den vergangenen Monaten seien die Preise aber stets um fünf bis zehn Euro monatlich gestiegen. Der steigende Getreidepreis wirkt sich direkt auf die Krumbacher Kunstmühle aus und hat weitreichendere Folgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

