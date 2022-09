Planung schreitet voran: Wo in Krumbach ein neuer Supermarkt entsteht

Plus Die Planungen für den neuen Rewe-Markt sind einen Schritt weiter. Im Stadtrat ging es zudem um neue Wohnungen.

Im Krumbacher Süden soll ein neuer Rewe-Lebensmittelmarkt entstehen. Im Krumbacher Stadtrat gab es für die Umsetzung dieses Projekts jetzt eine weitere wichtige Weichenstellung.