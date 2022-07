Zugausfälle: Warum auf der Mittelschwabenbahn nichts mehr geht

Plus Die Züge der Mittelschwabenbahn müssen offenbar gewartet werden. Welche Probleme es dabei laut Aussage der Bahn gibt.

"Bahnland Bayern - Zeit für Dich" steht als gut gemeinter Werbespruch auf den Triebfahrzeugen der Mittelschwabenbahn. Doch Menschen an der Strecke zwischen Günzburg und Mindelheim der Linie RB 78 sind seit Dienstag komplett abgehängt vom Bahnverkehr. Bis einschließlich 7. August sollen dort keine Züge fahren, teilte die Bahn mit. Schulkinder müssen Elterntaxis in Anspruch nehmen, um zu ihrem Schulort zu kommen. Betroffen sind die Schulstandorte Krumbach und Ichenhausen. Teilweise können Eltern dies aber wegen ihrer Berufstätigkeit nicht leisten.