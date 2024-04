Zwei Führungen zur jüdischen Geschichte in Krumbach

Die jüdische Geschichte Krumbachs rückt bei zwei Führungen mit Erika Spielvogel (Heimatverein Krumbach) wieder in den Blickpunkt. Am Samstag, 20. April geht es um das Thema „jüdisches Hürben“. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Gesundbrunnenplatz. Am Sonntag, 21. April findet ab 14 Uhr eine Führung auf dem jüdischen Friedhof im Osten Krumbachs statt. Treffpunkt ist vor dem Tor des Friedhofs (Männer bitte mit Kopfbedeckung). In der Führung geht es schwerpunktmäßig um die Geschichte der Familie Mühlhauser. Unser Bild zeigt die Goldene Hochzeit von Salomon und Ricka Mühlhauser 1923 in Krumbach. "Wir wollen ja nicht nur daran denken, wie schrecklich das Leben der letzten jüdischen Männer, Frauen und Kinder aus Krumbach endete, sondern wir sollen uns auch den Lebenslinien derer widmen, die hier in Frieden mit allen lebten, dem Gemeinwesen dienten und auch persönlich mit ihren Familien glücklich sein konnten", schreibt Erika Spielvogel in ihrer Mitteilung. Der Heimatverein Krumbach habe das große Glück, über eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten, Korrespondenzen, Fotos, Zeitungsartikeln und persönlichen Notizen über viele jüdische Familien zu verfügen. Herbert Auer habe sie in Jahrzehnten zusammengetragen. (AZ)