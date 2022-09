Auch "dreckiger Naturschutz" muss vom Staat gefördert werden

Plus Es ist schön, dass sich viele Störche im Landkreis Günzburg angesiedelt haben - aber falsch, dass das Artenschutzprogramm ausgelaufen ist. Denn die Probleme nehmen zu.

Die Worte der Storchenexperten sind direkt. "Dreckiger Naturschutz" sei jetzt an der Reihe. Es brauche "keine selbst ernannten Experten, die Vorträge über den Storch halten können aber nicht mit anpacken", sondern "Praktiker, keine Storchenfotografen". Die Worte sind aber angebracht. Die Situation um die Störche im Landkreis Günzburg droht zu kippen. Damit ist nicht gemeint, dass man sich Sorgen um die Art machen müsse, sondern eher um die Folgen deren jahrzehntelangen erfolgreichen Ansiedlung.