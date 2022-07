Landkreis Günzburg

Ist der Landkreis gegen eine neue Corona-Welle gewappnet?

Stecken wir in einer neuen Corona-Welle? Auch in der Fachklinik Ichenhausen ist die Lage angespannt, da es viele Personalausfälle gibt. Das Bild entstand bei einem Besuch im Dezember 2021.

Plus Die Krisen-Infrastruktur aus der Hochphase der Corona-Pandemie wird im Landkreis Günzburg schrittweise abgebaut. Gleichzeitig steigt die Inzidenz Tag für Tag.

Von Sophia Huber

Ein paar Tage nach dem Guntiafest oder dem Konzert bei "Live am Marktplatz" in Krumbach – und auf einmal leuchtet die Corona-Warn-App rot auf. Bei vielen Nutzerinnen und -nutzern wird diese App in den vergangenen Monaten in die hintersten Smartphone-Ordner gerutscht sein, doch seit einigen Wochen wird sie wieder relevanter. Deutschlandweit tauchen vermehrt Risiko-Meldungen auf.

